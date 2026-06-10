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Reggae Surprise Champagnole

Reggae Surprise Champagnole vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champagnole

Reggae Surprise

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Scène d’été Avec Ln’K, la soul et le funk prennent feu ! Ce combo survolté emmené par une chanteuse magnétique transforme chaque scène en piste de danse géante. Groove brûlant, énergie communicative et vibrations irrésistibles… Ici, on ne regarde pas le concert on le vit ! Un tourbillon rythmique et sensuel qui vous embarque jusqu’au dernier beat. Préparez-vous à vibrer !

Buvette et petite restauration.   .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : Reggae Surprise

L’événement Reggae Surprise Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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