Géneration Dance Floor 80/90 Champagnole
Géneration Dance Floor 80/90 Champagnole samedi 11 juillet 2026.
Champagnole
Géneration Dance Floor 80/90
Place de la mairie Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Génération Dance Floor 80/90 1 soirée, 2 ambiances pour faire vibrer la place de la Mairie ! Préparez-vous à une ambiance festive et conviviale orchestrée par l’association AM Audio. En première partie, replongez dans l’énergie et les tubes incontournables des années 80/90. Puis place à la modernité avec une soirée électro rythmée et enflammée. Une nuit, deux univers… et une seule mission vous faire danser ! .
Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Géneration Dance Floor 80/90
L’événement Géneration Dance Floor 80/90 Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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