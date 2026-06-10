Champagnole

Pétanque & animations surprises

Parc de Belle-Frise Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Trois musiciens, une seule mission faire vibrer vos souvenirs ! Avec un répertoire éclectique des années 70 à aujourd’hui, Austin Trio revisite les incontournables Pop/Rock avec fraîcheur et énergie. Des classiques, du talent et une soirée qui rassemble toutes les générations !

Buvette et petite restauration. .

Parc de Belle-Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Pétanque & animations surprises

L’événement Pétanque & animations surprises Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA