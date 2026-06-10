Champagnole

The Greasy Lumberjacks

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Ils débarquent à Champagnole pour une soirée sous haute tension ! De Prince à Otis Redding, le groupe revisite les classiques rock, soul et funk avec une énergie brute et un groove irrésistible. Humour, puissance et ambiance survoltée ces bûcheron(ne)s savent comment faire vibrer la scène… et danser le public ! Une avalanche de fun et de rock’n’soul à ne pas manquer !

Buvette et petite restauration .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Greasy Lumberjacks

L’événement The Greasy Lumberjacks Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA