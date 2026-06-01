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Concert Rodéo Champagnole

Concert Rodéo Champagnole vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champagnole

Concert Rodéo

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Entrez dans l’univers de Rodéo, un duo pop à l’énergie brute et communicative ! Ingrid Roux (City Zen Kane, Noneïm) et Jean Rigo (Les Infidèles, Blues TV) unissent leurs talents pour un voyage musical intense. Des années 60 aux années 2000, ils revisitent avec caractère et sensibilité des titres cultes de Simon & Garfunkel, Fleetwood Mac, Radiohead, John Mayer, The Kills… Un concentré de hits, de passion et de vibrations live. Accrochez-vous, ça va swinguer !

Buvette et petite restauration.   .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : Concert Rodéo

L’événement Concert Rodéo Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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