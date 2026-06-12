Fête de la Musique Champagnole vendredi 19 juin 2026.

Champagnole

Fête de la Musique

Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concerts gratuits. Ambiance rock, blues, électro, jazz, reggae et chanson française. Fermeture de la rue à partir de 19h00. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Champagnole a été mis à jour le 2026-06-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA