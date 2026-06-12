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Fête de la Musique Champagnole

Fête de la Musique Champagnole vendredi 19 juin 2026.

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champagnole

Fête de la Musique

Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Concerts gratuits. Ambiance rock, blues, électro, jazz, reggae et chanson française. Fermeture de la rue à partir de 19h00.   .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Champagnole a été mis à jour le 2026-06-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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