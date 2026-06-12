Fête de la Musique Champagnole
Fête de la Musique Champagnole vendredi 19 juin 2026.
Champagnole
Fête de la Musique
Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concerts gratuits. Ambiance rock, blues, électro, jazz, reggae et chanson française. Fermeture de la rue à partir de 19h00. .
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Champagnole a été mis à jour le 2026-06-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Champagnole (Jura)
- Grandes histoires pour petites oreilles Bibliothèque Municipale Champagnole 12 juin 2026
- Village archéologique à Champagnole, champagnole, Champagnole 13 juin 2026
- Journées européennes de l’archéologie Champagnole 13 juin 2026
- Galerie éphémère Champagnole 15 juin 2026
- Tram’Jurassienne Champagnole 27 juin 2026