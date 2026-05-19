Grandes histoires pour petites oreilles Bibliothèque Municipale Champagnole
Grandes histoires pour petites oreilles Bibliothèque Municipale Champagnole vendredi 12 juin 2026.
Champagnole
Grandes histoires pour petites oreilles
Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La saison des bébés lecteurs continue ! (séance en lien avec Fondue de Crobard).
2 séances identiques.
Gratuit. Sur inscription. .
Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08
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English : Grandes histoires pour petites oreilles
L’événement Grandes histoires pour petites oreilles Champagnole a été mis à jour le 2026-05-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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