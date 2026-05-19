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Grandes histoires pour petites oreilles Bibliothèque Municipale Champagnole

Grandes histoires pour petites oreilles Bibliothèque Municipale Champagnole vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Municipale

Adresse : 26 rue Baronne Delort

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champagnole

Grandes histoires pour petites oreilles

Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

La saison des bébés lecteurs continue ! (séance en lien avec Fondue de Crobard).
2 séances identiques.
Gratuit. Sur inscription.   .

Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08 

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English : Grandes histoires pour petites oreilles

L’événement Grandes histoires pour petites oreilles Champagnole a été mis à jour le 2026-05-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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