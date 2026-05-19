Grandes histoires pour petites oreilles Bibliothèque Municipale Champagnole

Champagnole

Grandes histoires pour petites oreilles

Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La saison des bébés lecteurs continue ! (séance en lien avec Fondue de Crobard).

2 séances identiques.

Gratuit. Sur inscription. .

Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08

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English : Grandes histoires pour petites oreilles

L’événement Grandes histoires pour petites oreilles Champagnole a été mis à jour le 2026-05-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA