Champagnole

Galerie éphémère

26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-15

Chaque semaine, venez découvrir de talentueux artistes locaux amateurs.

Les horaires, variables selon la disponibilité des artistes, sont indiqués sur place.

Entrée libre. .

26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 44 musee@champagnole.com

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English : Galerie éphémère

L’événement Galerie éphémère Champagnole a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA