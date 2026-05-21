Galerie éphémère Champagnole
Galerie éphémère Champagnole lundi 15 juin 2026.
Champagnole
Galerie éphémère
26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-06-15
Chaque semaine, venez découvrir de talentueux artistes locaux amateurs.
Les horaires, variables selon la disponibilité des artistes, sont indiqués sur place.
Entrée libre. .
26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 44 musee@champagnole.com
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English : Galerie éphémère
L’événement Galerie éphémère Champagnole a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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