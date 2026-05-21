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Galerie éphémère Champagnole

Galerie éphémère Champagnole lundi 15 juin 2026.

Adresse : 26 rue Baronne Delort

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Champagnole

Galerie éphémère

26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-06-15

Chaque semaine, venez découvrir de talentueux artistes locaux amateurs.
Les horaires, variables selon la disponibilité des artistes, sont indiqués sur place.
Entrée libre.   .

26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 44  musee@champagnole.com

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English : Galerie éphémère

L’événement Galerie éphémère Champagnole a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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