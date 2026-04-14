Fête du Tour, Champagnole, Champagnole

Fête du Tour Samedi 30 mai, 09h00, 14h00 Champagnole Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

À l’occasion du Tour de France dimanche 19 juillet 2026, la Ville de Champagnole vous invite à célébrer le vélo dans une ambiance festive et conviviale avec la Fête du Tour !

Petits et grands sont attendus samedi 30 mai 2026 sur la place de la Mairie pour une journée placée sous le signe du sport et du plaisir. Dès 9h, animations et moments de partage rythmeront l’événement. À 11h30, ne manquez pas l’inauguration officielle de la ligne de départ !

Venez nombreux, en famille ou entre amis… et surtout tous à vélo ! ‍♂️

Champagnole Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion du Tour de France dimanche 19 juillet 2026, la Ville de Champagnole vous invite à célébrer le vélo le samedi 30 mai 2026.

© Ville de Champagnole