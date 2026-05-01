Exposition Résonances au gré des saisons Galerie de Champagnole Champagnole

Champagnole

Exposition Résonances au gré des saisons

Galerie de Champagnole 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Résonances au gré des saisons est une exposition immersive sur la nature proposée par Claire Garas et Alister Fox, invitant le visiteur à traverser les quatre saisons comme un cycle vivant, sensible et en constante transformation.

À travers une approche artistique complémentaire, les œuvres explorent la nature non comme un simple décor, mais comme une force en mouvement ce qui naît, évolue, disparaît et renaît. Matières naturelles, textures, volumes et compositions en mixed media dialoguent avec des univers illustrés empreints de douceur et de poésie.

Le parcours propose une expérience sensorielle et contemplative, où chaque saison révèle une ambiance, une émotion, un rythme. Entre immersion, observation et imaginaire, le visiteur est invité à ralentir, à regarder autrement et à redécouvrir la richesse des détails souvent invisibles du vivant.

Une exposition accessible à tous, pensée comme une parenthèse hors du temps, entre poésie, matière et émerveillement.

Vernissage le samedi 31 mai à partir de 18h. .

Galerie de Champagnole 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté 39assopoly@gmail.com

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English : Exposition Résonances au gré des saisons

L’événement Exposition Résonances au gré des saisons Champagnole a été mis à jour le 2026-05-16 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA