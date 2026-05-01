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Football en fête Rue Léon Blum Champagnole

Football en fête Rue Léon Blum Champagnole lundi 25 mai 2026.

Lieu : Rue Léon Blum

Adresse : Complexe sportif des Louataux

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Champagnole

Football en fête

Rue Léon Blum Complexe sportif des Louataux Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

20ème édition.
Catégories U11 & U13.
Venez nombreux encourager nos jeunes footballeurs & footballeuses.   .

Rue Léon Blum Complexe sportif des Louataux Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté   champagnole.fc@lbfc.fr

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English : Football en fête

L’événement Football en fête Champagnole a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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