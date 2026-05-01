Football en fête Rue Léon Blum Champagnole
Football en fête Rue Léon Blum Champagnole lundi 25 mai 2026.
Champagnole
Football en fête
Rue Léon Blum Complexe sportif des Louataux Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
20ème édition.
Catégories U11 & U13.
Venez nombreux encourager nos jeunes footballeurs & footballeuses. .
Rue Léon Blum Complexe sportif des Louataux Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté champagnole.fc@lbfc.fr
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English : Football en fête
L’événement Football en fête Champagnole a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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