Football en fête Rue Léon Blum Champagnole

Champagnole

Football en fête

Rue Léon Blum Complexe sportif des Louataux Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

20ème édition.

Catégories U11 & U13.

Venez nombreux encourager nos jeunes footballeurs & footballeuses. .

Rue Léon Blum Complexe sportif des Louataux Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté champagnole.fc@lbfc.fr

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English : Football en fête

L’événement Football en fête Champagnole a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA