Marché des producteurs Champagnole
Marché des producteurs Champagnole samedi 23 mai 2026.
Champagnole
Marché des producteurs
Sous la halle du marché Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Animation musicale.
Repas sur place. Venez manger local !
Organisé par l’Association des 4 saisons de Ney. .
Sous la halle du marché Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté lesserresdeney@gmail.com
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English : Marché des producteurs
L’événement Marché des producteurs Champagnole a été mis à jour le 2026-05-16 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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