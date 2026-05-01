Champagnole

Marché des producteurs

Sous la halle du marché Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Animation musicale.

Repas sur place. Venez manger local !

Organisé par l’Association des 4 saisons de Ney. .

Sous la halle du marché Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté lesserresdeney@gmail.com

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English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Champagnole a été mis à jour le 2026-05-16 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA