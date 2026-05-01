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Marché des producteurs Champagnole

Marché des producteurs Champagnole samedi 23 mai 2026.

Adresse : Sous la halle du marché

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Champagnole

Marché des producteurs

Sous la halle du marché Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Animation musicale.
Repas sur place. Venez manger local !
Organisé par l’Association des 4 saisons de Ney.   .

Sous la halle du marché Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté   lesserresdeney@gmail.com

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English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Champagnole a été mis à jour le 2026-05-16 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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