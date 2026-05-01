Inspiration nature 20ème fête de la nature Rue du plein air (parking après la station d’épuration) Champagnole

Champagnole

Inspiration nature 20ème fête de la nature

Rue du plein air (parking après la station d’épuration) Au bord de l’Ain Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Une parenthèse sensorielle pour ralentir, respirer, découvrir le vivant autour de nous et s’y reconnecter. À travers une marche douce, des pratiques de yoga accessibles, des explications naturalistes et des temps de création, vous serez guidés pour explorer la nature avec votre corps, vos sens… puis votre crayon. Observer, s’ancrer, se mettre en mouvement, une rencontre entre vous et le vivant accompagnée par Marine et Cathy. .

Rue du plein air (parking après la station d’épuration) Au bord de l’Ain Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 91 85 99 calame_jura@mailo.com

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English : Inspiration nature 20ème fête de la nature

L’événement Inspiration nature 20ème fête de la nature Champagnole a été mis à jour le 2026-05-16 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA