Le monde gallo-romain sur le Mont-Rivel à Champagnole (Jura), Musée archéologique, Champagnole

Le monde gallo-romain sur le Mont-Rivel à Champagnole (Jura) Samedi 23 mai, 17h00 Musée archéologique Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves latinistes du collège Les Louataux, ont observé le site archéologique du Mont-Rivel en compagnie de Sandra

Coullenot, responsable et médiatrice culturelle du musée archéologique de Champagnole. Madame Alix, professeure de

lettres classiques a ensuite accompagné le groupe au musée pour une étude des collections. L’étude de période Gallo-

romaine à travers les vestiges et les collections donnera lieu à la création de plusieurs dispositifs de médiation : jeux,

animations de visite, pièce de théâtre, reportages, muséographie (signalétique et panneaux et diorama)…

Musée archéologique 26 Rue Baronne Delort, 39300 Champagnole, France Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384530144 https://www.champagnole.fr/item/musee-archeologique/ Collections mérovingiennes et mosaïque gallo-romaine de Tourmont. Collection gallo-romaines du mont Rivel et de Saint-Germain-en-Montagne.

La classe, l’œuvre !

Ville de Champagnole