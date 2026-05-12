Concert La Tarentelle Rue de l’Égalité Champagnole

Champagnole

Concert La Tarentelle

Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

La chorale de chansons contemporaines La Tarentelle, vous donne rendez-vous pour trois représentations.

Billetterie sur place ou par mail. .

Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté concert@tarentelle-champagnole.fr

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English : Concert La Tarentelle

L’événement Concert La Tarentelle Champagnole a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA