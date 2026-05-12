Concert La Tarentelle Rue de l’Égalité Champagnole
Concert La Tarentelle Rue de l’Égalité Champagnole vendredi 5 juin 2026.
Champagnole
Concert La Tarentelle
Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
La chorale de chansons contemporaines La Tarentelle, vous donne rendez-vous pour trois représentations.
Billetterie sur place ou par mail. .
Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté concert@tarentelle-champagnole.fr
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English : Concert La Tarentelle
L’événement Concert La Tarentelle Champagnole a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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