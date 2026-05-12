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Concert La Tarentelle Rue de l’Égalité Champagnole

Concert La Tarentelle Rue de l’Égalité Champagnole vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Rue de l'Égalité

Adresse : L'Oppidum

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagnole

Concert La Tarentelle

Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

La chorale de chansons contemporaines La Tarentelle, vous donne rendez-vous pour trois représentations.
Billetterie sur place ou par mail.   .

Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté   concert@tarentelle-champagnole.fr

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English : Concert La Tarentelle

L’événement Concert La Tarentelle Champagnole a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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