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Atelier d’écriture Bibliothèque Municipale Champagnole

Atelier d’écriture Bibliothèque Municipale Champagnole samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Municipale

Adresse : 26 rue Baronne Delort

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagnole

Atelier d’écriture

Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

La bibliothèque municipale organise 7 ateliers d’écriture animés par claire Eustache.
Tout public à partir de 8an.
Sur inscription.   .

Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08  bibliotheque@champagnole.com

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Champagnole a été mis à jour le 2026-05-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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