Atelier d’écriture Bibliothèque Municipale Champagnole

Champagnole

Atelier d’écriture

Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La bibliothèque municipale organise 7 ateliers d’écriture animés par claire Eustache.

Tout public à partir de 8an.

Sur inscription. .

Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08 bibliotheque@champagnole.com

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Champagnole a été mis à jour le 2026-05-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA