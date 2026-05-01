Atelier d’écriture Bibliothèque Municipale Champagnole
Atelier d’écriture Bibliothèque Municipale Champagnole samedi 30 mai 2026.
Champagnole
Atelier d’écriture
Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La bibliothèque municipale organise 7 ateliers d’écriture animés par claire Eustache.
Tout public à partir de 8an.
Sur inscription. .
Bibliothèque Municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08 bibliotheque@champagnole.com
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Champagnole a été mis à jour le 2026-05-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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