Conférences Université Ouverte Le Rex Champagnole

Conférences Université Ouverte

Le Rex 24 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Début : 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Les tourbières.

Daniel Gilbert, Professeur d’écologie, directeur de la Zone Atelier Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement, Université de Franche-Comté.

Les tourbières sont des zones humides riches en matière organique, stockant d’importantes quantités de carbone. Elles jouent un rôle clé dans la régulation de l’eau (épuration, stockage) et abritent une biodiversité unique. Lorsqu’elles sont dégradées, elles émettent du CO₂. Leur protection et leur restauration sont donc cruciales pour le climat, la ressource en eau et la préservation des espèces. .

Le Rex 24 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08

