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Fête Foraine Champagnole

Fête Foraine Champagnole samedi 20 juin 2026.

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Tarif réduit Tarif demandeurs d'emploi

Champagnole

Fête Foraine

Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :
2026-06-20

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Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : Fête Foraine

L’événement Fête Foraine Champagnole a été mis à jour le 2026-06-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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