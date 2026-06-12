Fête Foraine Champagnole
Fête Foraine Champagnole samedi 20 juin 2026.
Champagnole
Fête Foraine
Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00
Date(s) :
2026-06-20
.
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Fête Foraine
L’événement Fête Foraine Champagnole a été mis à jour le 2026-06-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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