Journées européennes de l’archéologie Champagnole
Journées européennes de l’archéologie Champagnole samedi 13 juin 2026.
Champagnole
Journées européennes de l’archéologie
Place de la Mairie Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un Village Archéologique est l’occasion pour tous de découvrir l’actualité des fouilles, les dernières avancées de la recherche archéologique et la diversité de ses métiers. Archéologues et autres chercheurs du territoire viennent à votre rencontre pour proposer ateliers et démonstrations scientifiques et ludiques. Ce dispositif exceptionnel sous l’égide du ministère de la Culture et la supervision de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) s’installe à Champagnole dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie. Ainsi nous vous proposons une immersion dans les sciences de l’archéologie avec la présence de 8 stands sur la place de la mairie.
Le musée archéologique ouvrira ses portes de 10h à 12h et de 14h à 16. .
Place de la Mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 44 musee@chamapgnole.com
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English : Journées européennes de l’archéologie
L’événement Journées européennes de l’archéologie Champagnole a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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