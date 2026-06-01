Village archéologique à Champagnole, champagnole, Champagnole

Village archéologique à Champagnole Samedi 13 juin, 09h00, 13h30 champagnole Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Les Villages Archéologiques sont l’occasion pour tous de découvrir l’actualité des fouilles, les dernières avancées de la recherche et la diversité de la discipline. Ils rassemblent les acteurs de l’archéologie d’un territoire. Archéologues et autres chercheurs viennent à la rencontre du public pour proposer ateliers et démonstrations autour des différentes facettes de l’archéologie.

Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel de Village archéologique piloté par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, la ville de Champagnole et son musée archéologique proposent le vendredi 12 et le samedi 13 juin 2026 une immersion dans les sciences de l’archéologie avec la présence de plusieurs stands sur la place de l’Hôtel de Ville.

La journée du vendredi 12 juin sera réservée à l’accueil préétabli de classes.

Pendant le Village Archéologique (place de l’Hotel de ville), le musée archéologique ouvrira ses portes. Ce sera l’occasion d’inaugurer son nouvel espace d’exposition permanent consacré aux sites lacustres préhistoriques de Chalain et Clairvaux-les-Lacs avec la réintégration des collections de son fonds ancien.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE CHAMPAGNOLE

Ouverture de L’ESPACE LACUSTRE

10H-12H / 14H-16H – GRATUIT

champagnole Place Charles de Gaulle 39300 Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384530144 https://www.champagnole.fr/culture-sport-et-loisirs/culture/musee-archeologique/ Les Villages Archéologiques sont l’occasion pour tous de découvrir l’actualité des fouilles, les dernières avancées de la recherche et la diversité de la discipline. Ils rassemblent les acteurs de l’archéologie d’un territoire. Archéologues et autres chercheurs viennent à la rencontre du public pour proposer ateliers et démonstrations autour des différentes facettes de l’archéologie.

Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel de Village archéologique piloté par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, la ville de Champagnole et son musée archéologique proposent le vendredi 12 et le samedi 13 juin 2026 une immersion dans les sciences de l’archéologie avec la présence de plusieurs stands sur la place de l’Hôtel de Ville. Place de l’Hôtel de ville, avec parking à proximité.

Les Villages Archéologiques sont l’occasion pour tous de découvrir l’actualité des fouilles, les dernières avancées de la recherche et la diversité de la discipline. Ils rassemblent les acteurs de et…

©opixido