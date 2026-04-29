Champagnole

Tram’Jurassienne

Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin

– Mini Tram’ 8, 13 et 20 km Enfants de 5 à 12 ans (accompagnement obligatoire) 5 €

– Handi Tram’ 3 km Gratuit

Dimanche 28 juin

– Randonnée VTT 41, 56 et 75 km 15 €

– Randonnée pédestre 14 et 21 km 12 €

Repas en option 15 €.

Départ en train, sur la ligne des Hirondelles.

RDV à l’Oppidum.

Inscriptions ouvertes à partir du 1er mai. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 57 22 55

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English : Tram’Jurassienne

L’événement Tram’Jurassienne Champagnole a été mis à jour le 2026-04-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA