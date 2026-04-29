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Tram’Jurassienne Champagnole

Tram’Jurassienne Champagnole samedi 27 juin 2026.

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Champagnole

Tram’Jurassienne

Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin
– Mini Tram’ 8, 13 et 20 km Enfants de 5 à 12 ans (accompagnement obligatoire) 5 €
– Handi Tram’ 3 km Gratuit

Dimanche 28 juin
– Randonnée VTT 41, 56 et 75 km 15 €
– Randonnée pédestre 14 et 21 km 12 €
Repas en option 15 €.

Départ en train, sur la ligne des Hirondelles.
RDV à l’Oppidum.

Inscriptions ouvertes à partir du 1er mai.   .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 57 22 55 

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English : Tram’Jurassienne

L’événement Tram’Jurassienne Champagnole a été mis à jour le 2026-04-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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