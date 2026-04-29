Tram’Jurassienne Champagnole
Tram’Jurassienne Champagnole samedi 27 juin 2026.
Champagnole
Tram’Jurassienne
Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin
– Mini Tram’ 8, 13 et 20 km Enfants de 5 à 12 ans (accompagnement obligatoire) 5 €
– Handi Tram’ 3 km Gratuit
Dimanche 28 juin
– Randonnée VTT 41, 56 et 75 km 15 €
– Randonnée pédestre 14 et 21 km 12 €
Repas en option 15 €.
Départ en train, sur la ligne des Hirondelles.
RDV à l’Oppidum.
Inscriptions ouvertes à partir du 1er mai. .
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 57 22 55
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English : Tram’Jurassienne
L’événement Tram’Jurassienne Champagnole a été mis à jour le 2026-04-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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