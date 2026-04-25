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Summer 2026 L’Oppidum Champagnole

Summer 2026 L’Oppidum Champagnole

Summer 2026 L’Oppidum Champagnole samedi 22 août 2026.

Lieu : L'Oppidum

Adresse : 1 rue de l'Égalité

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 25 25 240 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagnole

Summer 2026

L’Oppidum 1 rue de l’Égalité Champagnole Jura

Tarif : 25 – 25 – 240 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-23 02:00:00

Date(s) :
2026-08-22

SUMMER 2026 UNE NUIT, UNE ÉNERGIE, TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Le temps d’une soirée, l’Oppidum de Champagnole devient un club éphémère prêt à vous faire vibrer.
Dès 20h, commence la soirée en douceur avec une ambiance conviviale et des sons accessibles à tous.
Laisse-toi emporter par une montée en puissance progressive.
Termine en apothéose sur un dancefloor en fusion.
– Showcase exceptionnel Téo Lavabo
– DJ Simple D
– DJ Florum
– DJ Dmdola
Une soirée pensée pour rassembler toutes les générations, où chacun trouve son moment… mais où tout le monde finit par danser ensemble.
Buvette & restauration sur place.
Réservation obligatoire. Inscription via le QR code ou https://commupass.com/evenement/summer-2026-2
Prépare toi à vivre LA soirée de l’été 2026.   .

L’Oppidum 1 rue de l’Égalité Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Summer 2026

L’événement Summer 2026 Champagnole a été mis à jour le 2026-04-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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