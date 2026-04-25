Summer 2026 L’Oppidum Champagnole

Champagnole

Summer 2026

L’Oppidum 1 rue de l’Égalité Champagnole Jura

Tarif : 25 – 25 – 240 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-23 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

SUMMER 2026 UNE NUIT, UNE ÉNERGIE, TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Le temps d’une soirée, l’Oppidum de Champagnole devient un club éphémère prêt à vous faire vibrer.

Dès 20h, commence la soirée en douceur avec une ambiance conviviale et des sons accessibles à tous.

Laisse-toi emporter par une montée en puissance progressive.

Termine en apothéose sur un dancefloor en fusion.

– Showcase exceptionnel Téo Lavabo

– DJ Simple D

– DJ Florum

– DJ Dmdola

Une soirée pensée pour rassembler toutes les générations, où chacun trouve son moment… mais où tout le monde finit par danser ensemble.

Buvette & restauration sur place.

Réservation obligatoire. Inscription via le QR code ou https://commupass.com/evenement/summer-2026-2

Prépare toi à vivre LA soirée de l’été 2026. .

L’Oppidum 1 rue de l’Égalité Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Summer 2026

L’événement Summer 2026 Champagnole a été mis à jour le 2026-04-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA