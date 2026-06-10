Musée Archéologique Champagnole
Musée Archéologique Champagnole mercredi 1 juillet 2026.
Champagnole
Musée Archéologique
26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-01
Le musée archéologique ouvre ses portes cet été pour vous faire découvrir les richesses du passé jurassien. Il présente des collections variées issues de fouilles locales. Une visite idéale pour petits et grands, entre histoire et patrimoine. En 2026, le musée archéologique fête ses 40 ans ! Alors sortez votre truelle et munissez- vous de votre carnet de notes ! Les festivités seront scientifiques et amusantes avec notamment l’ouverture d’une nouvelle exposition permanente l’Espace Lacustre ! .
26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 44 musee@champagnole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musée Archéologique
L’événement Musée Archéologique Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Champagnole (Jura)
- Fête de la Musique Champagnole 19 juin 2026
- Fête Foraine Champagnole 20 juin 2026
- Concert Rodéo Champagnole 26 juin 2026
- Tram’Jurassienne Champagnole 27 juin 2026
- Summer 2026 L’Oppidum Champagnole 22 août 2026