Champagnole

Musée Archéologique

26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-01

Le musée archéologique ouvre ses portes cet été pour vous faire découvrir les richesses du passé jurassien. Il présente des collections variées issues de fouilles locales. Une visite idéale pour petits et grands, entre histoire et patrimoine. En 2026, le musée archéologique fête ses 40 ans ! Alors sortez votre truelle et munissez- vous de votre carnet de notes ! Les festivités seront scientifiques et amusantes avec notamment l’ouverture d’une nouvelle exposition permanente l’Espace Lacustre ! .

26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 44 musee@champagnole.com

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English : Musée Archéologique

L’événement Musée Archéologique Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA