Champagnole

Nouvelle Scène

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

À l’occasion du lancement des Estivales 2026, l’École Municipale de Musique s’invite sous les projecteurs pour une soirée haute en couleur et en rythmes !

Elle aura le plaisir d’accueillir les élèves de CP et CE1 de l’école élémentaire Jules Ferry, ainsi que le groupe plein d’énergie Funny Funky.

Au programme des chants entraînants, une fanfare hip-hop explosive, et des ateliers de musiques actuelles et d’improvisation qui promettent de belles surprises !

Matias Tanneche, Noé Fléchon et Pierre- André Boudry, trois professeurs passionnés, ont accompagné chaque semaine les élèves avec enthousiasme pour préparer ce moment unique.

Et pour faire vibrer la fin de soirée, Funny Funky prendra les rênes de la scène vers 21h.

Buvette et petite restauration. .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Nouvelle Scène

L’événement Nouvelle Scène Champagnole a été mis à jour le 2026-06-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA