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Scène d’été Les kitch United Champagnole

Scène d’été Les kitch United Champagnole mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Parc de Belle-Frise

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Champagnole

Scène d’été Les kitch United

Parc de Belle-Frise Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Disco-Kitschophonique.
Attention soirée 100% fiesta en approche !
Les plus gros tubes des années 80 à 2000 débarquent… mettre le feu au dancefloor.
Ici, pas de pause, pas de répit, pas de temps mort dès les premières secondes, ça explose sur Ces soirées-là et ensuite… c’est l’avalanche de hits !
Impossible de rester assi smême si on vous attache à une chaise. On chante, on danse, on hurle…
Une atmosphère de folie collective !

Buvette et petite restauration.   .

Parc de Belle-Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : Scène d’été Les kitch United

L’événement Scène d’été Les kitch United Champagnole a été mis à jour le 2026-06-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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