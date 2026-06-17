Champagnole

Scène d’été Les kitch United

Parc de Belle-Frise Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Disco-Kitschophonique.

Attention soirée 100% fiesta en approche !

Les plus gros tubes des années 80 à 2000 débarquent… mettre le feu au dancefloor.

Ici, pas de pause, pas de répit, pas de temps mort dès les premières secondes, ça explose sur Ces soirées-là et ensuite… c’est l’avalanche de hits !

Impossible de rester assi smême si on vous attache à une chaise. On chante, on danse, on hurle…

Une atmosphère de folie collective !

Buvette et petite restauration. .

Parc de Belle-Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Scène d’été Les kitch United

L’événement Scène d’été Les kitch United Champagnole a été mis à jour le 2026-06-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA