Ln’K Champagnole
Ln’K Champagnole mardi 28 juillet 2026.
Champagnole
Ln’K
Place de la mairie Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Scène d’été Avec Ln’K, la soul et le funk prennent feu ! Ce combo survolté emmené par une chanteuse magnétique transforme chaque scène en piste de danse géante. Groove brûlant, énergie communicative et vibrations irrésistibles… Ici, on ne regarde pas le concert on le vit ! Un tourbillon rythmique et sensuel qui vous embarque jusqu’au dernier beat. Préparez-vous à vibrer !
Buvette et petite restauration. .
Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Ln’K
L’événement Ln’K Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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