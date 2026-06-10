Écluse 67 Champagnole
Écluse 67 Champagnole vendredi 24 juillet 2026.
Champagnole
Écluse 67
Place de la mairie Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Scène d’été Écluse 67 Le live qui traverse les générations ! Embarquez pour un voyage musical de 1963 à aujourd’hui ! D’Elvis à Trust, de Téléphone aux pépites des années 80 et aux hits plus récents, Écluse 67 revisite vos standards pop-rock préférés avec énergie et passion. Des versions live survitaminées, des refrains à chanter ensemble… Une soirée festive et pleine de bonne humeur vous attend !
Buvette et petite restauration. .
Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Écluse 67
L’événement Écluse 67 Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Champagnole (Jura)
- Fête de la Musique Champagnole 19 juin 2026
- Fête Foraine Champagnole 20 juin 2026
- Concert Rodéo Champagnole 26 juin 2026
- Tram’Jurassienne Champagnole 27 juin 2026
- Musée Archéologique Champagnole 1 juillet 2026