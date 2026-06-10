Champagnole

Écluse 67

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Scène d’été Écluse 67 Le live qui traverse les générations ! Embarquez pour un voyage musical de 1963 à aujourd’hui ! D’Elvis à Trust, de Téléphone aux pépites des années 80 et aux hits plus récents, Écluse 67 revisite vos standards pop-rock préférés avec énergie et passion. Des versions live survitaminées, des refrains à chanter ensemble… Une soirée festive et pleine de bonne humeur vous attend !

Buvette et petite restauration. .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Écluse 67

L’événement Écluse 67 Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA