Donnons des Elles au Vélo Champagnole
samedi 18 juillet 2026 · Champagnole
Informations pratiques
Champagnole
Donnons des Elles au Vélo
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Place à l’énergie et à la bonne humeur avec le passage de Donnons des Elles au Vélo dans notre commune !
Un défi qui consiste, pour une équipe d’une dizaine d’ambassadrices, à réaliser l’intégralité des étapes du Tour de France masculin à J-1, afin d’inspirer d’autres femmes cyclistes.
Ce peloton 100 % féminin fait vibrer nos rues aux couleurs du sport, du partage et de l’égalité.
Venez les encourager et célébrer avec nous cet événement inspirant et plein d’élan ! .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Donnons des Elles au Vélo
L’événement Donnons des Elles au Vélo Champagnole a été mis à jour le 2026-07-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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