Informations pratiques

Champagnole

Donnons des Elles au Vélo

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Place à l’énergie et à la bonne humeur avec le passage de Donnons des Elles au Vélo dans notre commune !

Un défi qui consiste, pour une équipe d’une dizaine d’ambassadrices, à réaliser l’intégralité des étapes du Tour de France masculin à J-1, afin d’inspirer d’autres femmes cyclistes.

Ce peloton 100 % féminin fait vibrer nos rues aux couleurs du sport, du partage et de l’égalité.

Venez les encourager et célébrer avec nous cet événement inspirant et plein d’élan ! .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Donnons des Elles au Vélo

L’événement Donnons des Elles au Vélo Champagnole a été mis à jour le 2026-07-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA