Champagnole

Tour de France

Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Champagnole vibrera au rythme du Tour de France. La ville jurassienne aura l’honneur d’accueillir le départ d’une étape de la Grande Boucle, promettant une journée festive, sportive et conviviale au cœur du territoire.

C’est un événement rare et prestigieux le Tour de France fera étape à Champagnole, mettant la ville sous les projecteurs nationaux et internationaux. Des milliers de spectateurs sont attendus pour assister au départ des coureurs et vivre l’ambiance unique de la plus grande course cycliste au monde.

Les rues s’animeront dès le matin avec l’installation du village du Tour, l’arrivée des équipes et les animations proposées au public.

Une journée festive pour tous

Au-delà de la compétition, cette journée sera placée sous le signe de la fête

– Animations pour petits et grands sur le village départ et fan zone au Parc de Belle-Frise

– Passage de la célèbre caravane publicitaire à 10h55

– Départ des coureurs à 13h10 Place de la Mairie

– Ambiance musicale et conviviale dans toute la ville

Les habitants comme les visiteurs pourront profiter pleinement de cette journée exceptionnelle. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Tour de France

L’événement Tour de France Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA