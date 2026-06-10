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Samedi au Parc Champagnole

Samedi au Parc Champagnole samedi 1 août 2026.

Adresse : Parc Belle Frise

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champagnole

Samedi au Parc

Parc Belle Frise Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Offrez-vous une parenthèse de détente en plein cœur de la ville !
Animations pour toute la famille, moments conviviaux et ambiance “vacances à domicile” dans un parc ombragé, entouré de verdure. Et pour clôturer cette belle journée… laissez- vous porter par un concert en plein air.   .

Parc Belle Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : Samedi au Parc

L’événement Samedi au Parc Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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