Champagnole

Samedi au Parc

Parc Belle Frise Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Offrez-vous une parenthèse de détente en plein cœur de la ville !

Animations pour toute la famille, moments conviviaux et ambiance “vacances à domicile” dans un parc ombragé, entouré de verdure. Et pour clôturer cette belle journée… laissez- vous porter par un concert en plein air. .

Parc Belle Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Samedi au Parc

L’événement Samedi au Parc Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA