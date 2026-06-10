Samedi au Parc Champagnole
Samedi au Parc Champagnole samedi 1 août 2026.
Champagnole
Samedi au Parc
Parc Belle Frise Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Offrez-vous une parenthèse de détente en plein cœur de la ville !
Animations pour toute la famille, moments conviviaux et ambiance “vacances à domicile” dans un parc ombragé, entouré de verdure. Et pour clôturer cette belle journée… laissez- vous porter par un concert en plein air. .
Parc Belle Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Samedi au Parc
L’événement Samedi au Parc Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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