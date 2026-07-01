Informations pratiques

Champagnole

Fête Nationale

Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Les festivités débuteront avec le concert d’ouverture de l’Harmonie municipale à 20h45 place de la Mairie.

La soirée se poursuivra avec le traditionnel feu d’artifice musical à 22h30 sur l’esplanade Jean Charroppin., avant de se conclure dans une ambiance conviviale et festive lors du grand bal populaire place de la Mairie. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Champagnole a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA