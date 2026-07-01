Fête Nationale Champagnole
lundi 13 juillet 2026 · Champagnole
Informations pratiques
Champagnole
Fête Nationale
Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Les festivités débuteront avec le concert d’ouverture de l’Harmonie municipale à 20h45 place de la Mairie.
La soirée se poursuivra avec le traditionnel feu d’artifice musical à 22h30 sur l’esplanade Jean Charroppin., avant de se conclure dans une ambiance conviviale et festive lors du grand bal populaire place de la Mairie. .
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Champagnole a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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