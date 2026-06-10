Bloom Trio Champagnole
Bloom Trio Champagnole samedi 1 août 2026.
Champagnole
Bloom Trio
Parc Belle Frise Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Ready to Bloom Trio, pop folk en pleine floraison, réunit Charlotte au chant, Stef à la batterie et à l’ukulélé, Tony à la guitare pour revisiter un répertoire varié de reprises.
Le groupe mêle avec finesse classiques intemporels et titres actuels. Leurs univers acoustique oscille entre douceur et rythmes entraînants.
Portés par une belle complicité, les musiciens créent une ambiance conviviale.
Chaque concert devient un moment chaleureux, adapté à tous les publics.
Buvette et petite restauration. .
Parc Belle Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Bloom Trio
L’événement Bloom Trio Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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