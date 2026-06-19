Tour de France femmes Champagnole
Tour de France femmes Champagnole lundi 3 août 2026.
Champagnole
Tour de France femmes
Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Ville étape.
Un passage intense et fédérateur qui promet une belle fête sportive pour tous.
– 15h16 passage de la caravane.
– 16h16 passage du peloton. .
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Tour de France femmes
L’événement Tour de France femmes Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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