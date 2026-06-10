Un, deux, trois Champagnole
Un, deux, trois Champagnole vendredi 7 août 2026.
Champagnole
Un, deux, trois
Place de la mairie Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Des musiciens passionnés, réunis autour des titres de Jean-Jacques Goldman pour le plaisir de les partager ! Un concert fidèle, maîtrisé et fédérateur,conçu pour toucher un public large et intergénérationnel.
IL SUFFIRA D’UN SIGNE pour partager cette soirée ! ON IRA…
Buvette et petite restauration. .
Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Un, deux, trois
L’événement Un, deux, trois Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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