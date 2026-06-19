Moove Rock Champagnole
Moove Rock Champagnole mardi 18 août 2026.
Champagnole
Moove Rock
Rue des Champs Sarrazins Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Ce groupe franco- helvético-portugais revisite avec énergie les plus grands classiques du rock que l’on reconnaît dès les premières notes Supertramp, Pink Floyd, Gary Moore, Deep Purple, Toto, Queen, Led Zeppelin… et bien d’autres.
Un seul mot d’ordre du vrai bon rock, intemporel et fédérateur.
Buvette et petite restauration. .
Rue des Champs Sarrazins Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Moove Rock
L’événement Moove Rock Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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