Tribute Céline Dion Champagnole
vendredi 14 août 2026 · Champagnole
Informations pratiques
Champagnole
Tribute Céline Dion
Place de la mairie Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Plus qu’un concert, ce show offre une plongée totale dans un album légendaire une soirée vibrante, sincère et électrisante, où chaque note frappe en plein cœur.
Frissons, puissance et émotions garantis pour une soirée inoubliable !
Buvette et petite restauration. .
Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Tribute Céline Dion
L’événement Tribute Céline Dion Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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