Informations pratiques

Champagnole

Tribute Céline Dion

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Plus qu’un concert, ce show offre une plongée totale dans un album légendaire une soirée vibrante, sincère et électrisante, où chaque note frappe en plein cœur.

Frissons, puissance et émotions garantis pour une soirée inoubliable !

Buvette et petite restauration. .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Tribute Céline Dion

L’événement Tribute Céline Dion Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA