Samedi au Parc Champagnole
samedi 8 août 2026 · Champagnole
Informations pratiques
Champagnole
Samedi au Parc
Parc de Belle-Frise Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Offrez-vous une parenthèse de détente en plein cœur de la ville !
Animations pour toute la famille, moments conviviaux et ambiance “vacances à domicile” dans un parc ombragé, entouré de verdure.
Et pour clôturer cette belle journée… Laissez- vous porter par un concert en plein air avec Lady and Jack, Covers Pop & Rock français / anglais.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Buvette et petite restauration. .
Parc de Belle-Frise Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Samedi au Parc
L’événement Samedi au Parc Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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