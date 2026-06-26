Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox La Maison de Nout Champagnole
Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox La Maison de Nout Champagnole mardi 1 septembre 2026.
Champagnole
Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox
La Maison de Nout 36 rue Paul Cretin Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-01
Les ateliers découverte de septembre sont gratuits et sur réservation ! .
La Maison de Nout 36 rue Paul Cretin Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 43 69 69 ateliernoutalister@gmail.com
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English : Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox
L’événement Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox Champagnole a été mis à jour le 2026-06-26 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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