Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox La Maison de Nout Champagnole mardi 1 septembre 2026.

Champagnole

Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox

La Maison de Nout 36 rue Paul Cretin Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-01

Les ateliers découverte de septembre sont gratuits et sur réservation ! .

La Maison de Nout 36 rue Paul Cretin Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 43 69 69 ateliernoutalister@gmail.com

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English : Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox

L’événement Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox Champagnole a été mis à jour le 2026-06-26 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA