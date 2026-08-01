Informations pratiques

Champagnole

Le Grand Régional de pétanque

Place du Crassier Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le Carreau Champagnolais accueille la 2ème édition du Grand Régional de Champagnole. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de pétanque.

Cette compétition rassemble les passionnés de jeu intense, convivial et rythmé par des animations tout au long de la journée.

C’est l’occasion de découvrir le talent et la stratégie des participants tout en célébrant l’esprit sportif de ce jeu emblématique. .

Place du Crassier Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 52 52 84

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English : Le Grand Régional de pétanque

L’événement Le Grand Régional de pétanque Champagnole a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA