Le Grand Régional de pétanque Champagnole
vendredi 28 août 2026 · Champagnole
Informations pratiques
Champagnole
Le Grand Régional de pétanque
Place du Crassier Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le Carreau Champagnolais accueille la 2ème édition du Grand Régional de Champagnole. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de pétanque.
Cette compétition rassemble les passionnés de jeu intense, convivial et rythmé par des animations tout au long de la journée.
C’est l’occasion de découvrir le talent et la stratégie des participants tout en célébrant l’esprit sportif de ce jeu emblématique. .
Place du Crassier Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 52 52 84
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English : Le Grand Régional de pétanque
L’événement Le Grand Régional de pétanque Champagnole a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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