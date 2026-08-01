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AGENDA · Champagnole

Le Grand Régional de pétanque Champagnole

vendredi 28 août 2026 · Champagnole

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Place du Crassier
Ville
39300 Champagnole
Département
Jura
Tarif

Champagnole

Le Grand Régional de pétanque

Place du Crassier Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Le Carreau Champagnolais accueille la 2ème édition du Grand Régional de Champagnole. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de pétanque.
Cette compétition rassemble les passionnés de jeu intense, convivial et rythmé par des animations tout au long de la journée.
C’est l’occasion de découvrir le talent et la stratégie des participants tout en célébrant l’esprit sportif de ce jeu emblématique.   .

Place du Crassier Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 52 52 84 

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English : Le Grand Régional de pétanque

L’événement Le Grand Régional de pétanque Champagnole a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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