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Ballaké Sissoko – Mande Tabolo Le Théâtre municipal Rezé
dimanche 6 décembre 2026 · Le Théâtre municipal · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-06 17:00 – 18:30
Gratuit : non De 10€ à 24€
Son nom résonne aujourd’hui aussi limpidement que les notes de sa kora. D’une sensibilité hors du commun, il est capable de traduire à travers sa musique les moindres variations en un langage universel qu’il fait naître sous ses doigts. Pour son nouvel album Mande Tabolo, dont la sortie est prévue en novembre 2026, il s’accompagne de cinq musicien·nes dans un ensemble de cordes. Un retour aux sources de son inspiration cultivée dans sa famille selon la tradition mandingue.
Le Théâtre municipal Rezé 44400
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