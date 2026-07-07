Ballaké Sissoko – Mande Tabolo, Le Théâtre municipal, Rezé

Informations pratiques

Ballaké Sissoko – Mande Tabolo Dimanche 6 décembre, 17h00 Le Théâtre municipal Loire-Atlantique

De 10€ à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T17:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-06T17:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:30:00+01:00

Son nom résonne aujourd’hui aussi limpidement que les notes de sa kora. D’une sensibilité hors du commun, il est capable de traduire à travers sa musique les moindres variations en un langage universel qu’il fait naître sous ses doigts. Pour son nouvel album Mande Tabolo, dont la sortie est prévue en novembre 2026, il s’accompagne de cinq musicien·nes dans un ensemble de cordes. Un retour aux sources de son inspiration cultivée dans sa famille selon la tradition mandingue.

Le Théâtre municipal 6 rue Guy le Lan, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/ballake-sissoko-mande-tabolo/ »}] Le Théâtre municipal de Rezé peut accueillir 460 places assises.

Dix doigts pour vingt et une cordes… et la magie opère. Maître de la kora, improvisateur et compositeur surdoué et passionné, Ballaké Sissoko est aujourd’hui l’un des grands musiciens du monde.

Benoit Peverelli