BALLET ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

BALLET ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

The Royal Ballet ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

En Direct : Mardi 23 mars

Durée approximative 2h50 avec 2 entractes

Synopsis

Un après-midi ensoleillé, lors d’une garden-party, Alice est surprise de voir l’ami de ses parents Lewis Carroll se changer en lapin blanc.

Quand elle le suit dans un terrier, les événements prennent une tournure de plus en plus curieuse…

Pendant son périple à travers le Pays des merveilles, Alice rencontre d’étranges créatures.

Elle est charmée par le Valet de cœur, en fuite pour avoir volé les tartes.

Les bizarreries s’enchaînent, puis Alice se réveille en sursaut. Aurait-elle rêvé ?

Alice Au Pays des Merveilles de Christopher Wheeldon a pris la scène d’assaut en 2011 dans une explosion de couleur, de magie scénique et de chorégraphies inventives et sophistiquées.

La partition de Toby Talbot combine univers sonores contemporains et mélodies grandioses qui évoquent les partitions de ballet du 19e siècle.

Les décors débordant d’imagination de Bob Crowley tirent leur inspiration d’innombrables sources, allant des marionnettes aux projections pour faire du Pays des merveilles un lieu au réalisme enchanteur.

Le résultat souligne l’excellence du Royal Ballet, en alliant le meilleur de la danse à l’enchantement du divertissement familial et à une musique et des décors ingénieux.

Billetterie ICI >>>

Distribution

Alice FRANCESCA HAYWARD

Jack/Le Valet de Cœur WILLIAM BRACEWELL

Lewis Carroll/Le Lapin Blanc JAMES HAY

La Mère/La Reine de Cœur LAUREN CUTHBERTSON

Le Père/Le Roi de Cœur BENNET GARTSIDE

Le Magicien/Le Chapelier fou STEVEN MCRAE

Rajah/La Chenille NICOL EDMONDS

La Duchesse GARY AVIS

Direction Artistique

Chorégraphie CHRISTOPHER WHEELDON

Musique JOBY TALBOT

Direction musicale KOEN KESSELS

Orchestration CHRISTOPHER AUSTIN, JOBY TALBOT

Scénographie BOB CROWLEY

Intrigue NICHOLAS WRIGHT

Lumières NATASHA KATZ

Vidéo JON DRISCOLL, GEMMA CARRINGTON

Création Son ANDREW BRUCE

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Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement BALLET ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin