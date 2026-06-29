BALLET ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins
BALLET ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mardi 23 mars 2027.
Saint-Brevin-les-Pins
BALLET ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-23
fin : 2027-03-23
Date(s) :
2027-03-23
The Royal Ballet ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
En Direct : Mardi 23 mars
Durée approximative 2h50 avec 2 entractes
Synopsis
Un après-midi ensoleillé, lors d’une garden-party, Alice est surprise de voir l’ami de ses parents Lewis Carroll se changer en lapin blanc.
Quand elle le suit dans un terrier, les événements prennent une tournure de plus en plus curieuse…
Pendant son périple à travers le Pays des merveilles, Alice rencontre d’étranges créatures.
Elle est charmée par le Valet de cœur, en fuite pour avoir volé les tartes.
Les bizarreries s’enchaînent, puis Alice se réveille en sursaut. Aurait-elle rêvé ?
Alice Au Pays des Merveilles de Christopher Wheeldon a pris la scène d’assaut en 2011 dans une explosion de couleur, de magie scénique et de chorégraphies inventives et sophistiquées.
La partition de Toby Talbot combine univers sonores contemporains et mélodies grandioses qui évoquent les partitions de ballet du 19e siècle.
Les décors débordant d’imagination de Bob Crowley tirent leur inspiration d’innombrables sources, allant des marionnettes aux projections pour faire du Pays des merveilles un lieu au réalisme enchanteur.
Le résultat souligne l’excellence du Royal Ballet, en alliant le meilleur de la danse à l’enchantement du divertissement familial et à une musique et des décors ingénieux.
Billetterie ICI >>>
Distribution
Alice FRANCESCA HAYWARD
Jack/Le Valet de Cœur WILLIAM BRACEWELL
Lewis Carroll/Le Lapin Blanc JAMES HAY
La Mère/La Reine de Cœur LAUREN CUTHBERTSON
Le Père/Le Roi de Cœur BENNET GARTSIDE
Le Magicien/Le Chapelier fou STEVEN MCRAE
Rajah/La Chenille NICOL EDMONDS
La Duchesse GARY AVIS
Direction Artistique
Chorégraphie CHRISTOPHER WHEELDON
Musique JOBY TALBOT
Direction musicale KOEN KESSELS
Orchestration CHRISTOPHER AUSTIN, JOBY TALBOT
Scénographie BOB CROWLEY
Intrigue NICHOLAS WRIGHT
Lumières NATASHA KATZ
Vidéo JON DRISCOLL, GEMMA CARRINGTON
Création Son ANDREW BRUCE
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Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement BALLET ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin
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