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Ballet de L’Opéra de Lyon House de Sharon Eyal Le Sacre du Printemps de Mats Ek Théâtre intercommunal Le Forum Fréjus

Ballet de L’Opéra de Lyon House de Sharon Eyal Le Sacre du Printemps de Mats Ek Théâtre intercommunal Le Forum Fréjus jeudi 3 décembre 2026.

Lieu : Théâtre intercommunal Le Forum

Adresse : 83, boulevard de la Mer

Ville : 83600 Fréjus

Département : Var

Début : jeudi 3 décembre 2026

Fin : jeudi 3 décembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Fréjus

Ballet de L’Opéra de Lyon House de Sharon Eyal Le Sacre du Printemps de Mats Ek

Théâtre intercommunal Le Forum 83, boulevard de la Mer Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:30:00
fin : 2026-12-03 22:10:00

Date(s) :
2026-12-03

Revisiter un classique du siècle dernier, tendre un miroir à notre présent deux pièces, deux écritures, pour une soirée placée sous le signe de l’exigence et de l’audace.
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Théâtre intercommunal Le Forum 83, boulevard de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   billetterie@palaisdesfestivals.com

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English : Lyon Opéra Ballet “House” by Sharon Eyal “The Rite of Spring” by Mats Ek

Revisiting a 20th-century classic while holding up a mirror to our present: two works, two distinct choreographic voices, for an evening marked by both rigor and boldness.

L’événement Ballet de L’Opéra de Lyon House de Sharon Eyal Le Sacre du Printemps de Mats Ek Fréjus a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme

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