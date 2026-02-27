Ballet Illicite Le Lac des cygnes Théâtre Quintaou Anglet

Ballet Illicite Le Lac des cygnes

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Fábio Lopez, directeur artistique et chorégraphe du Ballet Illicite, modernise Le Lac des cygnes de Tchaïkovski.

Il propose une version qui maintient le lyrisme et la beauté du ballet original, tout en introduisant des éléments narratifs et chorégraphiques innovants. Il explore des aspects psychologiques des personnages comme Odette et Siegfried en leur donnant des dimensions plus complexes ou en mettant l’accent sur des thèmes actuels tels que l’identité, la liberté ou la dualité entre lumière et obscurité.

Le chorégraphe apporte une vision à la fois respectueuse du patrimoine classique et résolument contemporaine, rendant Le Lac des cygnes pertinent pour les spectateurs d’aujourd’hui.

Durée 1h10. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

