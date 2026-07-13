Ballet national de Marseille Ferrières Martigues
vendredi 5 février 2027 · Ferrières · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Ballet national de Marseille
Du vendredi 5 au samedi 6 février 2027 le vendredi de 20h30 à 21h45. Le samedi de 19h à 20h15. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05
fin : 2027-02-06
Date(s) :
2027-02-05
Accueillie en résidence aux Salins, Après moi, le déluge déploie une écriture chorégraphique spectaculaire, fidèle à l’exigence et à l’intensité de (LA)HORDE.
Le collectif signe une fois encore une partition où le mouvement fait surgir des corps en tension, traversés par les récits et les imaginaires de notre époque.
La pièce naît dans un moment de bascule où le monde semble perdre ses appuis. Sous le poids des crises et de l’épuisement collectif, les corps de treize interprètes vacillent, chutent, se délitent avant même que tout ne commence. À rebours du temps, elle tente alors un impossible retour en arrière, comme pour devancer la catastrophe, enrayer l’usure. Pour porter cette vision, Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel déploient une scénographie d’envergure. Le plateau se transforme, immergeant le public dans une expérience hors norme. De cette traversée surgit une énergie commune, une manière d’être ensemble autrement et la possibilité d’une joie partagée. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Welcomed in residence at Les Salins, Après moi, le déluge unfolds a spectacular choreographic writing, faithful to the demands and intensity of (LA)HORDE.
L’événement Ballet national de Marseille Martigues a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Martigues
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