Ballet Preljocaj Roubaix
Ballet Preljocaj Roubaix mercredi 31 mars 2027.
Roubaix
Ballet Preljocaj
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-31 20:00:00
fin : 2027-04-01 21:20:00
Date(s) :
2027-03-31 2027-04-01
HELIKOPTER / LICHT
Créée en 2001, la pièce HELIKOPTER affronte la déroutante partition de Karlheinz Stockhausen (qui mêle sons d’hélicoptères et quatuor à cordes). Six interprètes se jettent dans une turbulence sonore quasi hallucinatoire, explorant une tension nerveuse et millimétrée entre violence et silence.
En miroir, LICHT (création 2025) offre un sublime contrepoint solaire. Sur une musique électronique douce et planante, créée sur-mesure par Laurent Garnier, douze danseurs s’élèvent vers une forme de grâce lumineuse et atmosphérique.
Une expérience chorégraphique rare, à la fois charnelle et contemplative, à laisser résonner en soi longtemps après le tombé du rideau.
HELIKOPTER / LICHT
Créée en 2001, la pièce HELIKOPTER affronte la déroutante partition de Karlheinz Stockhausen (qui mêle sons d’hélicoptères et quatuor à cordes). Six interprètes se jettent dans une turbulence sonore quasi hallucinatoire, explorant une tension nerveuse et millimétrée entre violence et silence.
En miroir, LICHT (création 2025) offre un sublime contrepoint solaire. Sur une musique électronique douce et planante, créée sur-mesure par Laurent Garnier, douze danseurs s’élèvent vers une forme de grâce lumineuse et atmosphérique.
Une expérience chorégraphique rare, à la fois charnelle et contemplative, à laisser résonner en soi longtemps après le tombé du rideau. .
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com
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English :
HELIKOPTER / LICHT
Created in 2001, the piece HELIKOPTER tackles Karlheinz Stockhausen’s disorienting score (which blends the sounds of helicopters and a string quartet). Six performers plunge into an almost hallucinatory sonic turbulence, exploring a tense, meticulously calibrated balance between violence and silence.
In contrast, LICHT (premiering in 2025) offers a sublime, sun-drenched counterpoint. Set to soft, ethereal electronic music custom-composed by Laurent Garnier, twelve dancers soar toward a form of luminous, atmospheric grace.
A rare choreographic experience, both sensual and contemplative, one that resonates within you long after the curtain falls.
L’événement Ballet Preljocaj Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme
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