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BALLETS ET LEGENDES DE TAHITI ESPACE JULIEN Marseille

BALLETS ET LEGENDES DE TAHITI ESPACE JULIEN Marseille

BALLETS ET LEGENDES DE TAHITI ESPACE JULIEN Marseille dimanche 17 janvier 2027.

Lieu : ESPACE JULIEN

Adresse : 39 Cours Julien

Ville : 13006 Marseille

Département : 13

Début : 2027-01-17

Fin : 2027-01-17

Heure de début : 15:00

BALLETS ET LEGENDES DE TAHITI Début : 2027-01-17 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13

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