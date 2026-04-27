Ballets et légendes de Tahiti Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Ballets et légendes de Tahiti

Dimanche 17 janvier 2027 à partir de 15h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 15:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Un spectacle grandiose à ne pas manquer ! Ballets et légendes de Tahiti à l’Espace Julien Marseille !

La troupe Heiva I Tahiti vous transporte dans un univers de rêve. Heiva Tahiti signifit la fête en tahitien.



Véritable ambassadeurs et défenseurs de la culture polynésienne les danseurs et musiciens sillonnent le monde pour vous faire partager leur joie de vivre, de chanter et de danser.



Venez à la rencontre de la Polynésie. Les Polynésiens aiment à vous faire découvrir et à partager leur culture, leur art, leurs danses.



Des tatouages au traditionnel four tahitien, en passant par les différents tressages ou sculptures. L’un des plus grands shows de Polynésie en Europe composé de 12 artistes, musiciens, danseurs et chanteurs. Les hommes et les femmes ont gardé leur gentillesse et leur joie de vivre. Toutes les occasions pour les Polynésiens sont prétextes pour chanter, danser au rythme des Ukulélés.



Les danseurs évoluent aux rythmes de ces authentiques sonorités Polynésiennes en utilisant des instruments typiques dont le Ukulélé, le Tamara, le Toere et le Faakete.



Un spectacle grandiose à ne pas manquer ! .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A show not to be missed! Ballets and legends of Tahiti at Espace Julien Marseille!

L’événement Ballets et légendes de Tahiti Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille