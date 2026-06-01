bAlllAd, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

bAlllAd Dimanche 21 juin, 15h00 Avenue Henri-Barbusse Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T15:40:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T15:40:00+02:00

Cette compagnie de transports auditifs vous propose une bAlllAd d’un nouveau genre, carburant à la sympathie et la bonne humeur. Vous partirez en déambulation équipés de casques sans fil. Et Bertrand, le commandant sonore, vous laissera progressivement prendre les commandes de l’expédition…

Places limitées

Tout public

Avenue Henri-Barbusse Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Cette compagnie de transports auditifs vous propose une bAlllAd d’un nouveau genre, avec des casques sans fil.

© Jerome Halatre