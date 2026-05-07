Villeneuve

Ballons en Bastides édition 2026 Villeneuve

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Rassemblement de montgolfières, venues de toute la France, au départ de Villeneuve et de Najac pour offrir un spectacle unique haut en couleurs, souvenir magique et inoubliable !

Envolez-vous au-dessus du Rouergue !

Najac → Villeneuve, paysages à couper le souffle

Le vent guide chaque décollage…

3–4–5 juillet 2026

Programme à venir .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

A gathering of hot-air balloons from all over France, departing from Villeneuve and Najac, to offer a unique and colorful show, a magical and unforgettable souvenir!

L’événement Ballons en Bastides édition 2026 Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)