Ballons en Bastides édition 2026 Villeneuve Villeneuve
Ballons en Bastides édition 2026 Villeneuve Villeneuve vendredi 3 juillet 2026.
Villeneuve
Ballons en Bastides édition 2026 Villeneuve
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Rassemblement de montgolfières, venues de toute la France, au départ de Villeneuve et de Najac pour offrir un spectacle unique haut en couleurs, souvenir magique et inoubliable !
Envolez-vous au-dessus du Rouergue !
Najac → Villeneuve, paysages à couper le souffle
Le vent guide chaque décollage…
3–4–5 juillet 2026
Programme à venir .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
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English :
A gathering of hot-air balloons from all over France, departing from Villeneuve and Najac, to offer a unique and colorful show, a magical and unforgettable souvenir!
L’événement Ballons en Bastides édition 2026 Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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